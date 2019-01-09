Субсидии орловскому бизнесу привязали к МРОТ

Под Орлом утвердили порядок субсидирования предпринимателей.

Меры господдержки предусмотрены постановлением, принятым администрацией Орловского района. Речь идет о возмещении части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Субсидии будут выдавать из бюджета на конкурсной основе. Критерии оценки заявок оказались достаточно жесткими.

В частности, предусмотрена система начисления баллов. Победителем отбора признают того, у кого их окажется больше, чем у конкурентов. При этом предусмотрены бонусы. Например, сумма баллов будет зависеть от того, какую зарплату предприниматель платит своим работникам.

Так, 1 балл соискатель получит в случае, если среднемесячная зарплата его сотрудников составляет от 1,5 до 2 МРОТ (минимальный размер оплаты труда), 2 балла – от 2 до 2,5 МРОТ и 23 балла – свыше 2,5 МРОТ.

Кроме того, конкурсная комиссия при начислении баллов будет учитывать объем собственных средств, потраченных предпринимателем на покупку оборудования, а также наличие у него задолженности по обязательным платежам в бюджет.

ИА «Орелград»