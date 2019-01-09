В Орле на Тульской дорогу не поделили две иномарки

ДТП произошло накануне, 8 января, вечером.

Фотографии аварии выложили орловцы в социальную сеть «ВКонтакте» в группу «ДТП Орел и автохамы«. По сообщениям очевидцев, перекресток на улице Тульской не поделили две иномарки: «Volkswagen» и «Hyundai Solaris». Первая иномарка, судя по фото, влетела в выезжающий «Hyundai» и потеряла бампер. «Hyundai» от силы удара влетел в дорожное ограждение. Кроме этого, у иномарки покорежена вся боковая часть.

О пострадавших не сообщается. В сводке УГИБДД по Орловской области об этом ДТП не сообщалось.

ИА «Орелград»