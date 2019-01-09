В Орле наградят ликвидаторов аварии на водопроводе

Решение принял губернатор области Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил наградить участников ликвидации последствий аварии на водопроводе в Орле 7 января, из-за которой без воды остались 70 тысяч человек. Об этом он сказал на аппаратном совещании в среду.

Клычков подчеркнул, что специалистам удалось в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение и отопление. Все сработали слаженно и быстро.

«Все службы и ведомства сработали на высоком уровне. Нам удалось не допустить чрезвычайной ситуации», — сказал глава региона.

Он поблагодарил сотрудников МЧС, аварийно-спасательных служб, «Орелводоканала», администрации Орла и Орловского района. Активных участников ликвидации поощрят.

ИА «Орелград»