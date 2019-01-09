В орловские квартиры вернулась вода

Работы по ликвидации аварии на водопроводе закончились вчера вечером

В квартиры жителей Орла, которые остались без воды вечером 7 января из-за аварии возле «Гринна», снова начала поступать вода.

Трубу заменили вчера поздно вечером. Пробный пуск прошел в штатном режиме, и сейчас вода поступает в большинство домов и социальных объектов. Местами она еще желтая, сообщают «Орелграду» жители Заводского района.

Напомним, что вечером 7 января прорыв магистрального трубопровода оставил без воды 70 тысяч орловцев — жителей Заводского района, части Советского района и Знаменки. Работы по устранению аварии заняли менее суток.

ИА «Орелград»