Новый год и алкоголь: в ГИБДД посчитали пьяных водителей

За первую неделю нового года поймали 52 нетрезвого водителя.

Сотрудники ГАИ подвели итоги праздничных рейдов на дорогах Орловщины. Несмотря на то, что перед новогодними каникулами региональное УГИБДД предупреждало о массовых проверках на алкоголь, с 1 по 8 января было зафиксировано 52 пьяных водителя, из которых 32 человека поймали в нетрезвом виде за рулем, 15 отказались проходить медосвидетельствование.

Еще пять водителей привлекли к уголовной ответственности за повторное управление в нетрезвом виде.

ИА «Орелград»