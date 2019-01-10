Новый год и алкоголь: в ГИБДД посчитали пьяных водителей

10.1.2019 | 13:15 Новости, Общество

За первую неделю нового года поймали 52 нетрезвого водителя.

Сотрудники ГАИ подвели итоги праздничных рейдов на дорогах Орловщины. Несмотря на то, что перед новогодними каникулами региональное УГИБДД предупреждало о массовых проверках на алкоголь, с 1 по 8 января было  зафиксировано 52 пьяных водителя, из которых 32 человека поймали в нетрезвом виде за рулем, 15 отказались проходить медосвидетельствование.

Еще пять водителей привлекли к уголовной ответственности за повторное управление в нетрезвом виде.

ИА «Орелград»

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