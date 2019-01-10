Областные власти поддержали платные парковки в центре Орла

А жителям, которые сомневаются, рекомендовали «кое-куда пойти»

Информация о проекте платных парковок была озвучена депутатом городского совета Иваном Дынковичем 7 января на его странице в социальной сети Facebook. Иван Дынкович задался вопросом, нужны ли платные парковки в столице региона. Опережая события, скажем, что хоть количество голосов невелико, но 62 процента проголосовавших у Дынковича против платных парковок.

К обсуждению незамедлительно присоединился, как он сам себя скромно позиционирует, представитель областной власти, помощник губернатора и просто «тот самый блогер» Сергей Лежнев. Сурово взирающий за горизонт с аватара в Facebook и одетый, как полагается власти, в пиджак, он привел привел неопровержимый довод, который орловцы уже слышали множество раз — мол у всех соседей платные парковки, и все в порядке. Попытавшийся возразить ему Александр Наголюк получил в ответ от представителя областной власти исчерпывающий ответ «я бы вам посоветовал кое-куда пойти».

К слову о соседях, у которых якобы шик и блеск, перед новым годом врио губернатора Курской области Роман Старовойт устно внес предложение закрыть платную парковку около Железнодорожного вокзала, так как на нее в начала зимы ни разу не заезжала снегоуборочная техника и на ней валяется мусор, но это не отменяло платность парковки. То есть человек приезжает, буксует, едет как по колхозной дороге, но за стоянку должен заплатить.

Это к слову о ванильных облаках, которые рисуют областные власти. Порядок на стоянках будет стоить денег, а финансовая модель в Курске, как, впрочем, в других регионах, состоит в том, что прибыль делят пополам бюджет города и инвестор.

ИА «Орелград»