Орловское субсидирование лишилось интриги

10.1.2019 | 12:30 Новости, Общество

Ветсанутильзавод стал главным претендентом на 4 млн рублей.

Управление ветеринарии Орловской области объявило о начале приема заявок для получения субсидии из областного бюджета. Как следует из текста сообщения, на эти цели выделено около 3,9 миллиона рублей. Субсидия предназначена на возмещение части затрат по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов.

Финансируется проект в рамках подпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области государственной программы Орловской области». Документы в ведомстве начнут принимать 14 января 2019 года.

Впрочем, интрига вряд ли возникнет. Все предыдущие подобные субсидии получило одно предприятие, а именно ГУП «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский». Например, в сентябре 2018 года оно стало обладателем аналогичной субсидии в сумме 1 млн рублей.

ИА «Орелград»

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