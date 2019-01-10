СМИ: «Гринн» планирует обанкротить воронежская «Инициатива»

О причинах намерения компания не сообщила.

Воронежская компания «Инициатива» планирует обратиться с иском в Арбитражный суд Орловской области и признать банкротом корпорацию «Гринн» Николая Грешилова. Об этом сообщает издание «Абирег» со ссылкой на сообщение компании.

Уточняется, что иск пока в суд не подан. В материалах дела сказано, что в начале декабря судья регионального Арбитражного суда Людмила Парфенова удовлетворила заявление «Инициативы» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Российского арбитражного центра при АНО «Российский институт современного арбитража». Известно, то с орловской корпорации «Гринн» взыскали порядка 1,22 млн рублей по договору займа и 63 тысячи рублей за оплату спора. Детали появления долга не раскрываются.

«Компания «Инициатива» владеет земельным участком по адресу: бульвар Победы, 38, на котором располагается гипермаркет «Линия». По этому же адресу прописано само ООО. Его основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», в качестве учредителя «Инициативы» в 2007-2009 годах фигурировала сама корпорация «Гринн» (на 96%). Сейчас владельцем ООО является Любовь Медведева», — уточняет издание.

Напомним, о предстоящем банкротстве корпорации «Гринн» сообщалось еще в августе 2018 года. Среди причин называли сильную закредитованность компании. Деньги, которые брались для строительства новых объектов, не удалось отбить. Также сообщалось, что в залоге у банка находится более 30 объектов «Гринна».

ИА «Орелград»