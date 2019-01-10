В Орле появилась самая чувствительная в мире ловушка

В областной центр доставили масс-спектрометр QTRAP 5500ю.

В Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» инсталирован новый сверхточный прибор для измерений содержания органических веществ в различных средах — масс-спектрометр QTRAP 5500.

Как пояснили в этом учреждении, прибор позволит проводить исследования на содержание гормонов в пищевой продукции и продовольственном сырье.

«Масс-спектрометр оснащен самой чувствительной в мире, абсолютно новой технологией ионной ловушки Linear Acceleration, — подчеркнули в ФГБУ «ЦНМВЛ». — Для мониторинга множественных реакций потребуется крайне мало времени».

Проводить анализы начнут уже в первом полугодии. Сейчас в лаборатории идет процедура расширения методов исследований.

ИА «Орелград»