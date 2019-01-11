Орловца отправили в колонию за сбор полевых цветов

Уголовное дело было рассмотрено в отношении жителя Ливен.

Дело рассмотрел суд Ливенского района. Он установил, что подсудимый незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотические средства в значительном размере.

Из материалов следует, что в начале сентября 2018 года мужчина на маршрутке отправился из Ливен в райцентр Долгое. Цель у него была только одна – он планировал найти дикорастущий мак, собрать его и изготовить наркотическое средство.

Подсудимый не знал, где именно произрастает мак. Однако ему «повезло». Наркосодержащие растения он обнаружил «на невозделываемом земельном участке на расстоянии 130 метров в южном направлении от здания автовокзала поселка Долгое».

Сборщика цветов заметили и задержали сотрудники полиции. В суде мужчина признал вину. Его наказали 8 месяцами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»