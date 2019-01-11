Орловец зарубил племянника топором

11.1.2019 | 11:18 Новости, Происшествия

Конфликт разгорелся в процессе распития алкогольных напитков.

Накануне, 10 января, в селе Путимец Орловского района в частном доме было обнаружено тело 46-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту СУ СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Задержать подозреваемого силовикам удалось практически сразу. Им оказался 55-летний родственник потерпевшего. Мужчина сознался, что в процессе распития спиртных напитков ударил своего племянника топором по голове.  Конфликт межу мужчина разгорелся в процессе распития спиртных напитков. От полученных травм скончался на месте происшествия.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ИА «Орелград»

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