Орловская промышленность не дотянула до уровня 2017 года

Подведены предварительные итоги работы реального сектора экономики.

Индекс промышленного производства в Орловской области за январь-ноябрь 2018 года составил 98,9 процента, в том числе в обрабатывающих производствах – 98 процентов.

Об этом говорится в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития, который выпускает правительство региона. Впрочем, окончательные итоги прошедшего года еще не подведены и не озвучены.

Сообщается, что за 11 месяцев 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 114,1 млрд рублей, или 104,7 процента к соответствующему периоду 2017 года.

В сфере обрабатывающих производств показатели составляют 98,7 млрд рублей и 104,3 процента соответственно.

ИА «Орелград»