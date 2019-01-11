В Орловской области чума превзошла бешенство и птичий грипп

11.1.2019 | 10:27 Новости, Общество

Более сотни случаев опасных заболеваний выявлено в регионе.

Как сообщили в орловском филиале ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», в 2018 году в Орловской области ситуация по инфекционным и инвазионным заболеваниям, в том числе особо опасным инфекциям, была напряженной.

Так, лабораторно было подтверждено 98 случаев африканской чумы свиней, 55 — бешенства среди домашних и диких животных. Кроме того, было зафиксировано 22 случая высокопатогенного грипп птиц.

Показатели по всем заболеваниям значительно превзошли уровень 2017 года. Также было установлено «широкое распространение инвазионных болезней среди сельскохозяйственных животных, в том числе стронгилятоза, фасциолеза и эймериоза».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования