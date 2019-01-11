В Орловской области чума превзошла бешенство и птичий грипп

Более сотни случаев опасных заболеваний выявлено в регионе.

Как сообщили в орловском филиале ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», в 2018 году в Орловской области ситуация по инфекционным и инвазионным заболеваниям, в том числе особо опасным инфекциям, была напряженной.

Так, лабораторно было подтверждено 98 случаев африканской чумы свиней, 55 — бешенства среди домашних и диких животных. Кроме того, было зафиксировано 22 случая высокопатогенного грипп птиц.

Показатели по всем заболеваниям значительно превзошли уровень 2017 года. Также было установлено «широкое распространение инвазионных болезней среди сельскохозяйственных животных, в том числе стронгилятоза, фасциолеза и эймериоза».

ИА «Орелград»