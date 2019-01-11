В Орловской области изъяли 9,5 тонны продуктов

Пищевая продукция нее соответствовала установленным требованиям

О результатах государственного контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции отчиталось региональное управление Роспотребнадзора. За прошедший год было проверено 830 торговых объектов и производителей. В лабораториях специалисты изучили около 4000 проб

Из них 1,8 процента не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию загрязнителей микробиологической природы. Данный показатель несколько выше в молочной, кулинарной продукции, готовых блюдах, вырабатываемых предприятиями общественного питания, уточнили в ведомстве.

— По показателям идентификации продукции не соответствовало требованиям 4,9 процента проб: масло сливочное, сметана, творог и сыр по жирно-кислотному составу и содержанию растительных жиров, рыба — по содержанию глазури, квас, мясные консервы и икра — по физико-химическим показателям, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Всего было вынесено 525 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 6,3 млн рублей. Из оборота было изъято 9,5 тонн пищевой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Кроме того, было прекращено действие четырех деклараций о соответствии на сыры и приостановлено действие одной декларации о соответствии на полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы.

ИА «Орелград»