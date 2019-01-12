Орел посетят ратоборцы

Турнир по ратному делу организуют члены «Двуглавого Орла».

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, в Орле состоялось собрание местного отделения Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». На нем был принят план работы на 2019 год.

— Среди ближайших мероприятий — турнир по русскому богатырству «Богатырские святки» на «Знаменской богатырской заставе», — пояснили в митрополии. – Он пройдет 13 января в 13 часов и будет посвящен 240-летию учреждения Орловской губернии.

Сообщается, что в спортивном празднике примут участие ратоборцы из Москвы, Курска, Тулы, Ливен, Мценска и Орла. Приобщиться к богатырским забавам приглашаются все желающие.

ИА «Орелград»