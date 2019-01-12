Стало известно, где орловцы могут найти работу

12.1.2019 | 11:16 Новости, Общество

Сотни вакансий заявили работодатели Мценска.

По состоянию на 1 января 2019 года в банке вакансий Мценска насчитывалась 691 вакансия, предоставленная 92 работодателями, в том числе 123 вакансии для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места. Об этом было заявлено на заседании координационного комитета содействия занятости населения.

— Наблюдается устойчивый спрос на специалистов рабочих профессий, — уточнили в областном управлении труда и занятости. – В общем количестве 76,4 процента вакансий заявлено для замещения рабочих профессий.

Кстати, в течение 2018 года в Мценске работодатели заявили в целом 2828 вакансий для постоянного и временного трудоустройства. В центр занятости обратились 854 горожанина, из них 599 были признаны безработными, а 399 – трудоустроены.

— Более 76 процентов безработных составляют граждане в возрасте от 30 до 54 лет, — добавили в управлении. — Наибольшую долю безработных по категориям граждан составляют женщины — 57,4 процента от общей численности.

ИА «Орелград»

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