В Орле подсчитали количество вредных организмов

12.1.2019 | 13:14 Новости, Общество

Итоги работы подвели специалисты ФГБУ «ЦНМВЛ».

Речь идет о теперь уже бывшем ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора». Напомним, что в декабре 2018 года это учреждение было реорганизовано и стало филиалом ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Как сообщили в нем, в 2018 году специалисты отдела исследований в области карантина растений, качества и сертификации семян провели 263472 исследований по 143450 пробам.

Всего было выявлено 10042 случаев обнаружений карантинных вредных организмов: 3778 в Орловской области и 6264 — в Курской. На территории нашего региона в прошедшем году было зафиксировано 13 видов карантинных вредных организмов, таких как амброзия полыннолистная, средиземноморская плодовая муха, восточная плодожорка, потивирус шарки (оспы), калифорнийская щитовка и другое.

ИА «Орелград»

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