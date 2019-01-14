«Орелстрой» открыл продажи квартир в новых домах

Компания «Орелстрой» открыла продажи квартир в новых домах. В конце 2018 года, по словам покупателей, наблюдался дефицит квартир, несмотря на то, что в прошлом году план по строительству был выполнен (в эксплуатацию ввели более 113 тысяч кв. метров).

«Орелстрой» предлагает покупателям двухкомнатные (62,4 кв. м.) и трехкомнатные (80,3 кв. м.) квартиры, однокомнатные квартиры и «евродвушки» — об этом формате «Орелград» уже рассказывал ранее. Клиенты могут приобрести квартиру, в которой сразу будут установлены кухонный гарнитур и бытовая техника.

Дополнительная информация доступна в офисах продаж «Орелстроя» и по телефону: +7 (4862) 63-30-19.

ИА «Орелград»