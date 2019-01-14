Орловская грабительница обжаловала приговор

Получившая год колонии женщина сочла вердикт несправедливым.

Уголовное дело о грабеже было рассмотрено судом Советского района. Перед ним предстала жительница Калужской области, жертвой которой стала жительница Орла. Подсудимая рассказала, что приехала в наш город вместе с мужем и ребенком на личном автомобиле.

С собой у супругов было два комплекта постельного белья и подушки, которые они решили продать. Женщина отправилась по квартирам. Как установили следствие и суд, она изначально предлагала товар по завышенной цене – просила 18 тысяч за два комплекта.

Тем не менее, одна орловчанка согласилась купить товар и передала гостье свой кошелек, чтобы та сама отсчитала необходимую сумму. Подсудимая заявила, что денег недостаточно. Хозяйка квартиру полезла в тумбочку за недостающей суммой.

В этот момент гостья оттолкнула ее, выхватила из тумбочки все денежные средства и скрылась. В суде она вину не признала. Заявила, что, дескать, лишь гораздо позже пересчитала деньги и поняла, что взяла лишнее. Мол, хотела вернуться и отдать деньги, да забыла адрес потерпевшей.

Суд признал ее виновной в грабеже и приговорил к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденная подала апелляционную жалобу на приговор. Точку в деле поставит областная коллегия по уголовным делам.

ИА «Орелград»