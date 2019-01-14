Орловские чиновники списали свое бездействие на нищету

Под Орлом из-за отсутствия денег газопроводы оказались брошенными.

Суд Покровского района удовлетворил иск прокурора в интересах неопределенного круга лиц к администрации района. Речь шла о признании незаконным бездействия и обязании поставить на учет бесхозяйное недвижимое имущество.

Как пояснили в суде Покровского района, подаче иска предшествовала прокурорская проверка. На территории райцентра Покровское было обнаружено 12 газопроводов, «сведения о наличии зарегистрированных прав собственности на которые отсутствуют».

В подобном случае принять на баланс объекты обязаны местные власти. Однако в Покровском это сделано не было. В суде представитель администрации заявленные требования признал полностью. По его словам, «в настоящее время в бюджете района отсутствуют денежные средства, необходимые для постановки на учет газопроводов. Данные мероприятия запланированы на 2019 год».

Однако суд посчитал, что «отсутствие денежных средств на финансирование данного вида работ не может являться основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований». Защита нарушенного права граждан не может быть поставлена в зависимость от наличия или отсутствия бюджетных средств.

Бездействие администрации Покровского района было признано незаконным. Ей отвели 3 месяца со дня вступления решения суда в законную силу на то, чтобы принять комплекс мер, необходимых для постановки на учет 12 бесхозяйных газопроводов.

ИА «Орелград»