В Орле школьников отвели в суд

14.1.2019 | 12:24 Новости, Общество

Урок для гимназистов провели в здании Заводского райсуда.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, участниками экскурсии стали восьмиклассники из гимназии № 34. Они посетили зал судебного заседания, оборудованного для проведения процессов с участием присяжных заседателей, и совещательную комнату для присяжных заседателей.

Перед гимназистами выступил федеральный судья Игорь Гончаров. В суде уточнили, что в его производстве находится уголовное дело с ходатайством подсудимого о рассмотрении с участием присяжных заседателей.
«Игорь Владимирович подробно рассказал ребятам в доступной для них форме обо всех нюансах рассмотрения дел данной категории, — добавили в суде. — Школьники с интересом слушали о том, как проходит судебное заседание, где располагаются участники судебного процесса».

Ребятам рассказали, как формируются коллегия присяжных заседателей, как проходит судебный процесс и формулируются вопросы для присяжных, как ими выносится вердикт и как председательствующим судьей постанавливается приговор.

ИА «Орелград»

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