Дмитрий Медведев наградил «ГРИНН»

Николаю Грешилову присвоена премия Правительства РФ

31 декабря 2018 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение №3037-р о присуждении ежегодных премий в области туризма. В числе 10 лауреатов по итогам 2018 года, которые их получат, включая дипломы, нагрудные знаки и премии в размере 1 миллиона рублей, назван генеральный директор АО «Корпорация «ГРИНН» Николай Грешилов. Таким образом отмечен инвестиционный проект по созданию туристического многофункционального комплекса «ГРИНН» в Орловской области. С высокой наградой Николая Николаевича в понедельник, 14 января 2019 года, Правительственной телеграммой поздравил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Туристический кластер федерального уровня на площади 15 гектаров

Оценка, надо сказать, дана по заслугам. Построенный в Орле на пустыре практически с нуля ТМК «ГРИНН» стал городом в городе, хорошо узнаваемой достопримечательностью. Он уже несколько лет является масштабным туристическим кластером федерального уровня, включен в региональную программу развития делового, спортивного, конгрессно-выставочного и культурно-познавательного туризма в Орловской области.

ТМК «ГРИНН» признан одной из лучших в России конгрессных площадок, что привлекает в Орел бизнесменов, спортсменов и туристов не только из нашей страны, но и со всего мира. Многогранные возможности комплекса позволяют проводить разноплановые мероприятия на самом высоком уровне, качественно обслуживая свыше 2000 участников событий единовременно. Большой спектр услуг позволяет организовать проживание, питание и развлечение гостей на единой территории.

Кафе и рестораны, гостиницы и шопинг-центры, спортивный комплекс и SPA-центр, ночные клубы и боулинг, многофункциональные Конгресс-холл и Центр спортивно-зрелищных мероприятий с трансформируемыми передвижными перегородками и зрительскими местами.

А еще здесь находится целый ряд городских достопримечательностей: Литературный сквер со скульптурами писателей-орловцев во главе с Иваном Тургеневым, колоннада «Вера. Надежда. Любовь», музей города Орла «От основания и затем…», скульптурные композиции «Чиновник и Предприниматель», «Семья», «Вокзал для туристов», «Гид-Экскурсовод», «Орел-Основатель», «Русским путешественникам посвящается… Колесо истории».

За 2018 год в ТМК «ГРИНН» проведено более 700 мероприятий, в которых иногородних участников было свыше 300 тысяч! Всего же посетителями Туристического многофункционального комплекса в Орле за год стали 9 с лишним миллионов орловчан и гостей региона.

Наиболее значимыми международными соревнованиями года стали чемпионат Европы по карате-до IKU с количеством участников более 2000 человек из 16 стран, финал Кубка мира по стрельбе из арбалета, международные соревнования по спортивным танцам, собравшие рекордное количество участников – 4000 человек, и первый чемпионат мира по самбо среди школьников. Данное мероприятие вошло в список из семи наиболее значимых спортивных международных соревнований, проходивших в России в 2018 году наряду с чемпионатом мира по футболу и чемпионатом Европы по фигурному катанию.

Кроме того, ТМК «ГРИНН» также является концертным центром Орла. В 2018 году в нем прошло 112 концертов звезд российской и зарубежной эстрады, которые посетили 120 тысяч зрителей. Самыми популярными стали выступления групп «Руки вверх» и «Баста».

Гостиничный комплекс «ГРИНН», успешно сотрудничая с ведущими туроператорами России, в 2018 году разместил около 37 тысяч гостей из 80 регионов России и 76 стран ближнего и дальнего зарубежья, что также способствует развитию туризма в Орловской области.

За последний год рейтинг гостиничного комплекса «ГРИНН» в системе онлайн-бронирования Booking.com увеличился до 8,5 балла, подтверждая, что одной из первостепенных задач для него является забота о репутации и качестве оказываемых услуг.

Развлечения без ограничений

Развлекательный кластер ТМК «ГРИНН» продолжил радовать жителей и гостей Орла. Растет популярность игровых развлечений с использованием современных технологий. Следуя актуальным тенденциям, комплекс «ГРИНН» открывает лазертаг-арену «Ареон», клуб виртуальной реальности «VR-play» и киберарену «SkyNet».

Традиционные места отдыха не сдают своих позиций. Кинотеатр, бильярдный клуб, батутный центр, боулинг-клуб, каток и парк развлечений ТМК «ГРИНН» по-прежнему радуют горожан. В минувшем году их посетили более 600 тысяч человек, что почти вдвое больше населения Орла.

Современный торговый центр «ГРИНН» объединяет беспрецедентное количество магазинов, бутиков, интересных объектов для шопинга и отдыха, чтобы оправдать самые высокие ожидания не только жителей Орла, но и гостей со всей России.

Рестораны Туристического комплекса – отдельная тема. Их любят посещать туристы и орловчане. Благодаря великолепным блюдам и ярким тематическим шоу-программам «ГРИНН Beer», «Фьюжн», «Мезонин», «ГРИНН» и «Ресторан ТОРЖЕСТВ» стали любимыми местами для празднования самых важных событий – юбилеев, свадеб, корпоративов.

А еще 2018-й запомнился красивыми и масштабными мероприятиями. В ресторанах комплекса прошло рекордное количество выпускных вечеров, многие из которых бронировали за два года вперед – в 2016-м!

Лауреаты от Крыма до Приморья

Как говорится в пояснительной записке к распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, на рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в сфере туризма было представлено 27 проектов. При их отборе учитывались социальная и экономическая значимость, а также вклад в развитие туристской индустрии России.

В число 10 победителей, помимо ТМК «ГРИНН» в Орле, вошли культурно-туристский кластер «Тобольск – духовная сила России» в Тюменской области, центр туризма «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае, туристский кластер «Имеретинский» в Сочи, санаторно-курортный комплекс «Мрия» в Республике Крым, туристическая деревня «Мандроги» в Ленинградской области, отель загородного и событийного отдыха «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области, проект по развитию внутреннего и въездного туризма «Горный парк «Рускеала» в Республике Карелия, круглогодичный горнолыжный комплекс «Холдоми» в Хабаровском крае и ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» в Приморском крае.

Юрий СТОЛЬНИКОВ