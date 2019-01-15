Орел покупает шесть машин для уборки города

15.1.2019 | 11:37 Новости, Общество

Источник финансирования — Дорожный фонд Орловской области

Хорошую новость сообщил на планерке Александр Муромский. 21 января поставщик обещал осуществить доставку шести комбинированных дорожных машин (КДМ) в Орел. Они поступят на баланс «Спецавтобазы».

Глава администрации дал поручение оперативно по прибытию техники поставить ее на учёт в ГИБДД, застраховать, обеспечить водительским составом и пустить на уборку.

Кроме того, у Орла есть планы закупить спецмашины малой механизации.

Напомним, что комбинированные дорожные машины могут применяться и зимой, и летом. В холодное время года они посыпают проезжую часть песком и убирают снег. После переоборудования они могут поливать и мести улицы.

ИА «Орелград»

 

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