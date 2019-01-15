Орловцы звонят в службу занятости 28 раз в день

15.1.2019 | 13:00 Новости, Общество

В Орле подвели итоги работы «горячих линий».

Как сообщили в областном управлении труда и занятости, в подведомственных ему учреждениях работает 29 телефонных «горячих линий». Любой желающий в рабочее время может позвонить и проконсультироваться. Статистика показывает, что орловцы охотно пользуются такой возможностью.

«В минувшем году было зафиксировано 10346 звонков, поступивших от жителей региона на телефоны «горячих линий», — сообщили в управлении. — 6503 поступило от жителей областного центра, 177 раз звонили люди с инвалидностью».

Звонивших граждан интересовали вопросы трудоустройства, порядка постановки на учет в качестве безработного, возможности профессионального обучения востребованным на рынке труда профессиям и специальностям по направлению службы занятости и другое.

ИА «Орелград»

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