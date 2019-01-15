Следить за ремонтом моста «Дружба» будут онлайн

В ближайшее время на мосту установят видеокамеру.

Наблюдать за ходом ремонтных работ на мосту «Дружба» можно будет в режиме онлайн. В ближайшее время там установят видеокамеру, которая в режиме реального времени будет транслировать происходящее на площадке.

Об этом стало известно на рабочем совещании в мэрии сегодня, 15 января. Как доложил начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов, на мосту были демонтированы три балки. До 1 февраля дорожники планируют выполнить ямочный ремонт проезжей части моста литым асфальтом.

Кроме этого, до конца января юристы УКХ выставят пени подрядчику за несоблюдение сроков.

Напомним, на рабочем совещании мэра города Василия Новикова накануне Нового года обсуждался вопрос ремонта скандального моста. Тогда представитель УКХ Валерий Заставный отметил, что за четыре месяца подрядная организация выполнила 5 процентов от стоимости работ вместо 30 по графику.

Причины отставания связаны с тем, что в «проекте, составленном несколько лет назад, не были учтены недавно проложенные коммуникации. Кроме того, задержки связаны с несогласованностью применения механизмов и порядка работ, в частности применения кранов, грузоподъемность которых была в два раза больше допустимой».

Представитель Дорожно-технического совета при департаменте ЖКХ Орловской области Вячеслав Надуткин заявил, что «опасность для опор может представлять выбранная последовательность работы, при которой сначала полностью разгружается одна сторона моста, затем другая».

Директор компании «Региональные газораспределительные сети» Сергей Полевиков напомнил о том, что «в случае ЧП с мостом именно он несет, как уголовную, так и имущественную ответственность». По его словам, с проектировщиком согласована замена кранов. «Новая техника сможет начать работу через 2 месяца, — сказал специалист. — К июню должны завершиться работы по одной стороне моста. До конца 2019 года будет сделана вторая часть»

ИА «Орелград»