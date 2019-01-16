Депутаты облсовета рассказали чиновникам о своих дорожных приключениях

Вице-спикер орловского облсовета считает, что дороги регионального значения чистились ужасно

Доклад начальника управления строительства и транспорта и дорожного хозяйства департамента строительства администрации Орловской области Алексея Субботина вызвал негодование депутатов на комитете по строительству и ЖКХ областного совета.

Оптимистичный доклад чиновника продолжил Вдовин, который как всегда рассказал историю из своей жизни. Он рассказал о поездке в Щигры Курской области, и оказалось, что в соседнем регионе дороги почищены во всю ширину, а на территории Колпнянского района Орловской области два автомобиля не могут разминуться из-за сужения полос и колейности. Субботин доложил, что за время снегопадов поступило всего 8 звонков с жалобами на качество проезжей части.

В диалог вступил Виталий Рыбаков, который с присущей ему прямотой заявил, что чиновники, отвечающие за региональную дорожную сеть, не готовы к зиме, а сами должностные лица из «года в год долдонят одно и тоже».

В пример он привел поездку в Ливенский район, где дороги совсем не чистятся, и граница с Должанским районом разительно отличается.

Не упустил возможность рассказать о своих приключениях и Руслан Перелыгин. Он поехал в «Орловское полесье» с семьей и на полпути потерял уверенность в том, что доедет до места назначения. По самому полесью дорога в результате стала однополосной, и два автомобиля совсем не могли о разъехаться. О чистке проезжей части в «визитной карточке» региона не было и речи. Туда техника совсем не заезжала.

ИА «Орелград»