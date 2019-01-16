Депутаты вынесли вопрос обманутых дольщиков на «Час контроля»

Основной темой обсуждения станут проблемы АИЖК

На заседании комитета облсовета по строительству выяснилось, что по планам правительства Орловской области вопрос достройки дома АИЖК на улице Панчука в Орле, возможно, решится в течение 7 месяцев путем переуступки долга новой компании-застройщику.

Вице-премьер Николай Злобин сообщил, что в конце 2018 — начале 2019 года результативно прошли переговоры с компанией «Орелстрой» и держателем залога «Сбербанком».

Если в ближайшее время в переговорах будет поставлена точка, то начнется передача дома на достройку, и в течение 7 месяцев объект «оживет».

Напомним, около 100 дольщиков, вложившиеся в строительство дома на Панчука, ждут своих квартир уже несколько лет. Государственная компания «АИЖК Орловской области» не смогла выполнить перед ними обязательства, и стройка заморожена.

На сессии облсовета в октябре 2018 года Злобин заявил, что Орловская область ведет переговоры с «Орелстроем» о достройке дома на Панчука. Однако конкретных сроков, когда будет сдан многострадальный дом, он так и не назвал.

ИА «Орелград»

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