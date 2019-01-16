Депутаты вынесли вопрос обманутых дольщиков на «Час контроля»

16.1.2019 | 12:07 Новости, Общество

Основной темой обсуждения станут проблемы АИЖК

Скриншот с сайта orel-panorama.ru

На заседании комитета облсовета по строительству выяснилось, что по планам правительства Орловской области вопрос достройки дома АИЖК на улице Панчука в Орле, возможно, решится в течение 7 месяцев путем переуступки долга новой компании-застройщику.

Вице-премьер Николай Злобин сообщил, что в конце 2018 — начале 2019 года результативно прошли переговоры с компанией «Орелстрой» и держателем залога «Сбербанком».

Если в ближайшее время в переговорах будет поставлена точка, то начнется передача дома на достройку, и в течение 7 месяцев объект «оживет».

Напомним, около 100 дольщиков, вложившиеся в строительство дома на Панчука, ждут своих квартир уже несколько лет. Государственная компания «АИЖК Орловской области» не смогла выполнить перед ними обязательства, и стройка заморожена.

На сессии облсовета в октябре 2018 года Злобин заявил, что Орловская область ведет переговоры с «Орелстроем» о достройке дома на Панчука. Однако конкретных сроков, когда будет сдан многострадальный дом, он так и не назвал.

ИА «Орелград»

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