«Дорожную службу» наказали за плохой школьный маршрут

Суд наложил крупный штраф на областное дорожное ГУП.

В Ливнах суд подверг ГУП «Дорожная служба» административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказывает сетевое издание «Уездный город Ливны». Отмечается, что штраф мог быть вдвое больше – планку снизили при рассмотрении административного дела.

Наказание госпредприятие понесло за плохое содержание автодороги «Орел-Тамбов» — Теличье. Как отмечает «УЕ», по ней детей на занятия возит школьный автобус. Дорога испещрена выбоинами. Кроме того, претензии возникли к дорожным знакам. По мнению коллег, на этом участке трассы с ними «вообще беда».

«На автодороге установлены на одной опоре (сверху вниз) два дорожных знака «Опасный поворот» и «Крутой спуск», распространяющие свое действие на одну и туже проезжую часть, — поясняет «УЕ». — При этом между ближайшими соседними краями данных знаков отсутствует какое-либо расстояние при необходимом расстоянии от 50 до 200 мм. Имеющийся знак, выполненный на белом фоне, не предусмотрен к применению действующим проектом организации дорожного движения, так как вместо него должен быть применен знак «Опасные повороты».

Кроме того, на участке отсутствуют дорожные знаки «Направление поворота» и «Место остановки автобуса» и нет горизонтальной дорожной разметки. Сообщается, что в судебном заседании представитель предприятия вину в совершении правонарушения признал полностью.

ИА «Орелград»