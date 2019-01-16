Косогов предложил масштабную реформу горсовета

Депутат призвал убрать выдвижение депутатов по партийным спискам и сделать прямые выборы главы администрации.

Депутат горсовета Евгений Косогов предложил изменить систему управления Орлом. План реформ он озвучил на пресс-конференции 16 января.

Народный избранник призвал ввести мажоритарную систему выборов вместо нынешней смешанной. Сейчас две трети депутатов горсовета — это победители голосований на одномандатных округах. Остальные проходят по партийным спискам — так в депутатский корпус попал, например, Андрей Куцын от ЛДПР (в 2016 году перешел в облсовет, его место занял Александр Кузнецов — прим. ред.).

«Тем самым мы уменьшим округа и улучшим управление на них. Вместо 11 тысяч избирателей у каждого депутата будет около 7 тысяч. Это поможет им качественнее исполнять свои обязанности», — сказал Косогов.

По его мнению, реформа поможет свести к минимуму количество «партийных» вопросов, которые своим большинством продавливает «Единая Россия». В пример Косогов привел разрешение на работу завода напольных ПВХ-покрытий.

Народный избранник предложил оставить у мэра одного заместителя, чтобы сократить расходы бюджета на их содержание. Сейчас у Василия Новикова четыре заместителя — Владимир Негин, Сергей Себякин, Раиса Дубровская и Евгений Прокопов, последний работает на непостоянной основе.

«Также мы предлагаем переименовать мэра в председателя городского совета, как было ранее, что снимет понятийную путаницу у жителей города Орла — многие до сих пор воспринимают мэра как исполнительную власть. Главу администрации города стоит выбирать тайным всенародным голосованием населения, чтобы жители имели право с него спросить в полном объеме», — заявил Косогов.

Реализовать реформу депутат предложил к 2020 году, когда пройдут новые выборы в горсовет. Нынешних мэра и сити-менеджера Василия Новикова и Александра Муромского нардеп назвал «декоративными фигурами, которые фактически не несут ни за что ответственности».

Отвечая на вопрос, как это все реализовать, Косогов сказал, что собирается инициировать публичные слушания, а в случае отказа собрать подписи населения. Это позволяет Устав города Орла, уверен депутат.

ИА «Орелград»