Названа главная проблема Орловской области

Чиновники посетовали на низкую пропускную способность автодорог.

Неожиданное объяснение сдерживанию «экономического роста» содержится в паспорте государственной программы развития транспортной системы. Напомним, что ее утвердило правительство региона.

Из документа следует, что развитие транспортной системы Орловской области является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения в регионе и, как следствие, в Российской Федерации в целом.

Однако далее говорится, что, «несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Орловской области». Развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития и обеспечивать потребность в перевозках.

«В настоящее время социально-экономическое развитие области во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог, — говорится в тексте программы. — Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции. Темпы развития дорог области отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации, которая должна служить определяющим фактором для перспектив развития автодорог».

Кроме того, авторы масштабного документа считают, что экономический рост Орловской области сдерживается «отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов».

Вывод ожидаем: помочь решить эти проблемы может только реализация утвержденной программы. Напомним, что с 2019 по 2024 годы на нее планируется выделить без малого 25 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»