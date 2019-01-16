Орловцы дорого заплатили за газ, тепло и свет

16.1.2019 | 13:30 ЖКХ, Новости, Общество

С жителей региона взыскали более 142 млн рублей долга.

В 2018 году с жителей Орловской области было взыскано свыше 142,3 миллиона рублей задолженности за предоставленный газ, тепло и электричество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

По данным на 1 января 2019 года 95,8 процента должников составляли физические лица, 3,8 процента — юридические лица и 0,4 процента — индивидуальные предприниматели.

На эту же дату остаток составил 5103 исполнительных производства о взыскании задолженности в пользу организаций ТЭК. Данный показатель на 3,4 процента меньше аналогичного периода 2017 года и на 55,3 процента меньше уровня 2015 года.

«В случае отказа погашать задолженность в добровольном порядке, она списывается со счетов, — напомнили в УФССП. — Взыскание обращается на имущество, зарплату и иные доходы должников. До погашения долга может быть установлен запрет на регистрационные действия и ограничен выезд за пределы РФ».

ИА «Орелград»

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