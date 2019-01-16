Орловская область оказалась не самой «бешеной»

16.1.2019 | 11:08 Новости, Общество

Эксперту оценили обстановку по бешенству на территории России в 2018 году.

О результатах масштабного исследования сообщили в Орловском филиале ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». В частности, были проанализированы данные, поступившие из информационной системы «Сирано». Согласно им в 2018 году в России было зафиксировано 2549 случаев бешенства.

Наибольшее количество случаев выявлено в Саратовской, Московской, Волгоградской, Белгородской, Липецкой, Тульской и Тамбовской областях. Орловская область в ТОП не попала, хотя в прошедшем году ситуация по бешенству в нашем регионе была напряженной. Напомним, что на Орловщине было зарегистрировано 55 случаев этого опасного заболевания, что более чем в три раза превзошло уровень 2017 года.

Что касается ситуации в целом по стране, то в 794 случаях бешенство было диагностировано у лисиц. Этот зверь стал безусловным лидером среди носителей вируса. На втором месте находятся собаки (685 случаев), далее идут кошки (525), КРС (253), енотовидные собаки (98) и другие животные.

По одному случаю бешенства было выявлено у диких котов, норок, косуль, белок, выдр, кабанов, сурков, рысей и домашних оленей.

ИА «Орелград»

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