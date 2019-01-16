Под Орлом банк пытался отсудить деньги умершего клиента

16.1.2019 | 16:22 Новости, Общество

Иск был рассмотрен в поселке Хотынец.

Как сообщили в пресс-службе Хотынецкого райсуда, исковое заявление подал один из банков. Ответчиками выступили родственники заемщицы, которая умерла, не исполнив обязательства.
Представители банка сообщили суду, что с клиенткой был заключен договор кредитования на срок 60 месяцев под 21,8 процента годовых. Погасить кредит женщина не успела – она скончалась.

По мнению финансовой организации, четверо потенциальных наследников приняли наследство после смерти женщины, в чем бы оно не заключалось и где бы не находилось, в том числе долги по кредитному обязательству.

Однако суд проверил эту информацию, в частности, изучил данные сайта Федеральной нотариальной палаты. В реестре открытых наследственных дел после смерти клиентки стоит цифра «0».

Суд отказал в удовлетворении иска. Он пришел к выводу, что дети не приняли наследство после смерти заемщика, соответственно, они не могут нести ответственность по этим долгам.
Не было найдено и других наследников.

ИА «Орелград»

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