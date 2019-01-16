Под Орлом высокопоставленный чиновник избежал наказания

От ответственности ушел замглавы администрации райцентра Верховье.

Как сообщает Верховский районный суд, в последние дни ушедшего года была рассмотрена жалоба по делу об административном правонарушении. Его возбудила антимонопольная служба в отношении заместителя главы администрации поселка Верховье.

Из материалов следует, что чиновник 20 июня 2018 года разместил извещение о проведении аукциона на выполнение работ по ремонту дорожной сети на улице Ленина. Дата окончания подачи заявок на участие была установлена в документации об аукционе и в Единой информационной системе – 28 июня 2018 года.

Однако по закону срок извещения о проведении аукциона составляет 15 дней. Это заметили в управлении ФАС. Оно признало чиновника виновным по ст.7.30 КоАП РФ (сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако платить чиновник не будет. В суде он просил постановление УФАС отменить, так как «от его действий не наступили какие-либо последствия».

Суд жалобу удовлетворил и прекратил производство по делу в связи с малозначительностью. Решение уже вступило в силу.

ИА «Орелград»