Сортировщик мусора отказался ставить видеонаблюдение у себя на территории

16.1.2019 | 11:49 ЖКХ, Новости

Причины отказа неясны, но депутаты заподозрили неладное

Как выяснилось на заседании комитета областного совета по строительству и ЖКХ, площадка мусоросортировочного комплекса, расположенного на полигоне, по планам чиновников, должна быть оборудована системой видеонаблюдения с выводом сигнала на экраны регионального оператора по обращению с ТБО.

Однако планы чиновников не сошлись с планами сортировщика мусора. Он отказывается допускать на своей территории установку оборудования, и в ближайшие дни региональный оператор намерен через суд решить этот вопрос.

На заседании депутат Виталий Рыбаков обратил внимание регионального оператора на видео, опубликованное в интернете, где видно, что на полигон заезжает большегрузный транспорт, а бульдозер раскладывает по территории мусор. Все эти обстоятельства позволили народным избранникам заподозрить, что мусор не сортируется должным образом, а по старинке закапывается на полигоне.

Напомним, что вчера стало известно о том, что владелец мусоросортировочного завода не заключил до сих пор договор с региональным оператором, так как считает часть пунктов договора ненужными.

ИА «Орелград»

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