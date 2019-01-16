В Московской области поймали орловского угонщика двух ВАЗов

Преступление мужчина совершил в декабре 2018 года.

С заявлением о краже двух автомобилей ВАЗ–2105» и ВАЗ–2107 в полицию владельцы обратились в конце декабря. Машины украли прямо с парковки. Инцидент произошел в Мценске.

В ходе розыска стражи порядка один ВАЗ обнаружили в самом городе. Злоумышленники успели снять номерной знак и демонтировать бак с бензином. Чуть позже угонщика нашли — 27-летний орловец к этому времени добрался до Подмосковья.

На него завели уголовное дело и отправили под стражу. Предварительно установлено, что он угонял машины, чтобы доехать до родственников.

ИА «Орелград»