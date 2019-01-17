Депутаты обсудили зарплаты директоров и завучей школ

Схема оплаты труда такова, что часто к концу года персонал школ получает сниженные зарплаты

На заседании профильного комитета орловского облсовета выяснилось, что директора образовательных учреждений при найме на работу заместителей не всегда правильно рассчитывают зарплатный фонд, и в конце года персонал получает сниженную зарплату.

Проблема заключается в том, что фонд оплаты труда во всех образовательных учреждениях вне зависимости от категории учреждения составляет 13 процентов от суммы на содержание школы. Деньги выделяют фиксированной суммой на год.

Если директор берет в течение года на работу завуча или расширяет штат, то к концу года у него складывается нехватка средств в зарплатном фонде. Это ведет к снижению зарплаты у завучей.

Проблема в том, что у директоров нет собственной бухгалтерии, все обслуживаются в централизованной, оказать им методическую поддержку некому, и они иногда совершают такие не совсем оправданные шаги.

Также уровень зарплат зависит от квалификации персонала. К примеру, директор с высокой квалификацией будет получать повышенную зарплату, и тогда меньше средств из этих 13 процентов будет получать остальной персонал.

Председатель комитета Олег Кошелев попросил главу департамента образования Орловской области Татьяну Шевцову рассмотреть возможность увеличить процент зарплатного фонда для разных учреждений. По сути обычные школы, гимназии, коррекционные школы получают одинаковый процент, хотя качество образования у всех разное.

Чиновники от образования сообщили, что увеличить процент не позволяет дефицит бюджета, так как источники дохода сложно найти.

По итогу было принято решение оказать директорам методическую помощь с разъяснениями, как не допустить снижения зарплат в конце года, и рассмотреть возможность сделать процентную градацию фонда оплаты труда для разных образовательных учреждений.

ИА «Орелград»