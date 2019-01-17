«Орелфармацией» займутся прокуроры

В надзорное ведомство переданы материалы аудиторской проверки.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, в прокуратуру направлена копия материалов проверки финансово-хозяйственной деятельности ГУП ОО «Орелфармация» за 2017 и 2018 годы. Объем проверенных средств составил 458,281 миллиона рублей. Был установлен ряд нарушений и недостатков, в частности при ведении бухгалтерского учета и хранения документов.

Впрочем, суммы нарушения относительно невелики. Так, нарушения требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета, потянули всего на 33,3 тысячи рублей, нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций составили 325,1 тысячи, неэффективное расходование бюджетных средств — 394,6 тысячи рублей.

Кроме того, сотрудникам возмещались расходы на оплату услуг корпоративной сотовой связи, хотя на предприятии не принят соответствующий порядок. То есть оснований для этого не было.

Добавим, что итоги данного контрольного мероприятия были рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты. Информация о результатах также направлена губернатору Андрею Клычкову и председателю Орловского облсовета народных депутатов Леониду Музалевскому.

ИА «Орелград»