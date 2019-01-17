Орловским школьникам отвели 13 дней до часа Х

30 января истечет срок подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку.

Пресс-служба губернатора Орловской области со ссылкой на Рособрнадзор напомнила жителям региона о том, что заявления на участие в итоговом собеседовании необходимо до 30 января включительно. Они подаются по месту обучения.

«Итоговое собеседование с этого учебного года введено для выпускников 9-х классов как обязательное, — напомнили в пресс-службе. — Его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет».

Тем временем, Региональный центр оценки качества образования опубликовал инструкцию по выполнению заданий. Их будет четыре, причем первое и второе выполняются с использованием одного текста. Так, девятиклассникам предстоит чтение вслух с последующим пересказом, которое необходимо дополнить высказыванием.

В третьем задании будет необходимо выбрать один из трех предложенных вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта или рассуждение по одной из сформулированных проблем.

В четвертом задании будет предложено поучаствовать в беседе на одну из выбранных ранее тем. Отметим, что на протяжении всего испытания обязательно должна вестись аудиозапись.

ИА «Орелград»