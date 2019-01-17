Под Орлом внезапно выросли леса

Площадь лесных массивов увеличилась на 597 га.

Такие данные содержатся в Лесном плане Орловской области, который утвердило правительство региона. Это масштабный документ, пришедший на смену плану от 2008 года. Его действие также рассчитано на 10 лет. Он содержит в себе всю информацию о регионе и план мероприятий по уходу за лесами.

Из документа следует, что площадь орловских лесов, в отношении которых лесоустройство проводилось, увеличилась на 597 га по отношению к показателям предыдущего Лесного плана. Объясняется это включением в состав земель лесного фонда лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных формирований.

Также в документе подчеркнуто, что вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, территория лесов Орловской области в различной степени подверглась радиоактивному загрязнению. В плане подробно приведены сведения о загрязнении земель, на которых расположены леса. Они расположены на территории Болховского, Дмитровского, Мценского, Шаблыкинского и ряда других районов.

При этом площадь лесов, расположенных на землях населенных пунктов (так называемых городских лесов), по отношению к показателям предыдущего Лесного плана сократилась по ряду административных районов. Снижение произошло «по причине уточнения площадей по категориям земель в муниципальных районах».

ИА «Орелград»