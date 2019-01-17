При ремонте стадиона имени Ленина вскрыты многомиллионные нарушения

КСП передала отчет о проверки в правоохранительные органы.

Как сообщили в областной Контрольно-счетной палате, отчет о проверке был заслушан на заседании ведомственной коллегии. Аудиторы оценили эффективность использования средств областного бюджета, выделенных на реконструкцию Центрального стадиона имени Ленина. Напомним, что деньги были выделены в рамках подготовки Орла к празднованию 450-летия со дня основания.

Проверка была проведена за период с 2014 по конец 2018 года. Были выявлены нарушения на общую сумму 77,838 миллиона рублей. Так, приемка и оплата невыполненных работ составила 33,479 миллиона рублей, завышение объемов выполненных работ – 90 тысяч, объем некачественно выполненных работ – 768,4 тысячи, финансовые потери – 32,778 миллиона, -неэффективное использование бюджетных средств – 9565 миллиона, пущенная выгода (возможность пополнения областного бюджета при предъявлении штрафных санкций) – 1,155 миллиона рублей.

«Также в ходе контрольного мероприятия выявлено 7 нарушений в сфере закупок, — говорится в отчете КСП. — В рамках проведенного контрольного мероприятия установлено, что реконструкция стадиона не исполнена в срок и в запланированном объеме, не выполнено устройство навесов над западной и восточной трибунами и не завершена реконструкция открытого теннисного стадиона и грунтового корта».

При реконструкции западной трибуны было демонтировано и до сих пор не восстановлено инженерное оборудование системы подогрева основного футбольного поля стадиона. Построенная разгонная бобслейная эстакада не может использоваться для тренировок, поскольку не соответствует установленным техническим требованиям. Для электронного табло запасного поля № 1 был проложен кабель, однако затем было принято решение табло не устанавливать.

«Выполняемые работы по ряду объектов характеризуются низким качеством, что в итоге привело к тому, что на момент проверки отмечается образование дефектов, требующих устранения, — добавили в КСП. — С 2011 по 2018 год включительно работы по реконструкции объекта проводили 6 подрядных организаций, из них по 3-м судебные решения по взысканию оплаченного объема невыполненных работ на общую сумму 22,578 миллиона рублей не исполнены в связи с не платежностью и банкротством подрядчиков».

В нарушение условий электронного аукциона в контракты с ООО «Дока-Строй» и с ООО «Спецстрой-Монтаж», где изначально не было предусмотрено авансирование, были внесены изменения, и за 4 и 7 дней до срока окончания контракта предусматривался и перечислялся аванс.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»