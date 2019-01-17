В Орле конфисковали нелегальную пушнину

В регионе прошли проверки торговцев изделиями из натурального меха.

Проверки провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Только в четвертом квартале 2018 года было проведено 22 внеплановых мероприятия. Было проинспектировано 2012 изделий из натурального меха.

За различные нарушения было возбуждено 41 административное дело. По данным Роспотребнадзора, было арестовано 22 единицы меховой продукции, находящейся в обороте с нарушением обязательных требований законодательства. Материалы 10 административных дел были переданы для рассмотрения в суд.

«По решению суда 9 индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 45 тысяч рублей с конфискацией 18 изделий из натурального меха на сумму 450,92 тысячи рублей, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Один административный материал находится в суде на рассмотрении».

Напомним, что маркировка меховых изделий контрольными идентификационными знаками является обязательной для всех участников оборота товаров, начиная от производителей и импортеров и заканчивая розничной торговлей.

ИА «Орелград»