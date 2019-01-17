Вице-премьер РФ захотел понять, почему в Орловской области резко подорожали яйца

17.1.2019 | 11:05 Новости, Общество, Экономика

Алексей Гордеев не исключил всплеска цен и на другие продукты

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Алексей Гордеев (слева) / сайт Кремля

Курирующий сельское хозяйство вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявил, что всплеск цен на куриные яйца в регионах России, в том числе Орловской области, требует изучения.

«Например, по яйцу сейчас есть всплеск. Это требует изучения и понимания почему», — цитирует ТАСС Гордеева.

Чиновник добавил, что цены на продукты не опередят темпы инфляции, однако резкий скачок цен на отдельные товары возможен.

  • Ранее Росстат сообщил, что в Орловской области в декабре 2018 года яйца подорожали на 28,3%.
  • Комментируя эту новость, губернатор Андрей Клычков заявил, что Орловщина – «вообще не куриный регион», а «больше свиной». Он добавил, что «не хотел бы» дальнейшего роста цен на яйца.

ИА «Орелград»

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