Водитель «Спецавтобазы» признал вину в гибели человека

17.1.2019 | 14:44 Новости, Происшествия

В Орле вынесен обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП.

Как сообщает Заводской районный суд города Орла, обвинительный приговор вынесен по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Перед судом предстал мужчина, который более 20 лет проработал водителем в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Он работал на мусоровозе. В апреле 2018 года мужчина «осуществлял сбор и вывоз мусора на городскую свалку».

Не остановившись на запрещающий сигнал светофора, водитель допустил столкновение с автомобилем DAF. Последний съехал в кювет, протаранив по пути стоявшую у обочины «Тойоту». В результате смертельные травмы получил пассажир японской легковушки.

«Подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, — сообщили в суде. — Вынося обвинительный приговор, суд учел, что совершено преступление средней тяжести по неосторожности, учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств».

Водитель наказан 4 годами лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»

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