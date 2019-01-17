ВШЭ: Орловская область – в топ-3 по росту зарплат научных сотрудников

Они стали получать больше в 2,5 раза, говорится в исследовании

Зарплата научных сотрудников в Орловской области в январе-сентябре 2018 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ). По этому показателю Орловщина вошла в топ-3 регионов, пропустив только Пензенскую область – там зарплата научных сотрудников выросла в 2,6 раза.

«За январь-сентябрь 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата научных сотрудников (включая научных сотрудников учреждений образования, науки, здравоохранения и социального обслуживания) <…> составила 93,7 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года ее размер увеличился в 1,9 раза», — говорится в сообщении Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.

Больше других получают научные сотрудники в сфере образования (110,2 тысяч рублей). На втором месте – здравоохранение (90,7 тысяч).

При этом в 2018 году отмечено сокращение научных сотрудников – в целом по стране их стало меньше на 10,3%, а в той же Пензенской области – на 43,3%. Были ли масштабные сокращения в Орловской области, ТАСС не уточняет.

Отмечается, что зарплата научных сотрудников повышалась в рамках майского указа президента РФ Владимира Путина.

ИА «Орелград»