Борьба с экстремизмом обойдется Орлу в 16 млн рублей

Мэрия утвердила целевую муниципальную программу.

Постановление об утверждении программы «Предупреждение экстремизма и терроризма в городе Орле на 2019 — 2021 годы» подписал глава администрации областного центра Александр Муромский.

В документе утверждается, что «особая актуальность проблематики обеспечения безопасности в настоящее время связана с сохраняющейся угрозой террористических действий, распространения экстремизма со стороны ряда политических партий и общественных объединений».

Более того, по мнению орловских чиновников, «существованию внутренней напряженности и низкого уровня безопасности способствуют некоторые нежелательные процессы, идущие в экономике, политике, социальной, культурной сферах, а также постоянно растущая загруженность автомобильных трасс, переполненность остановок общественного транспорта и других мест скопления людей».

Без программы эти проблемы, конечно, решить невозможно. Объем финансирования за три года составит 16,413 миллиона рублей. Средства в основном будут выделены городскому управлению образования на установку и обслуживание системы видеонаблюдения, а также на установку и обслуживание кнопок тревожной сигнализации.

ИА «Орелград»