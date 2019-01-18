Козина оставили под стражей

Облсуд нее нашел основания для освобождения экс-полицейского.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поступившую от адвоката экс-заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Орловской области Федора Козина.

Напомним, что он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере через посредников за совершение незаконных действий.

Защита обжаловала постановление Заводского районного суда от 28 декабря 2018 года, согласно которому срок содержания Козина под стражей был продлен на 2 месяца – до 7 марта 2019 года включительно.

В судебном заседании Козин участвовал посредством видеоконференц-связи. Он и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд им отказал — основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились и не отпали.

«Возможность применения к Козину иных мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, также была изучена, — пояснили в пресс-службе облсуда. — С учетом обстоятельств обвинения, данных о личности обвиняемого, стадии производства по делу, судом первой инстанции сделан верный вывод о невозможности в настоящее время обеспечения интересов правосудия путем применения в отношении Козина иной, более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения, в том числе в виде домашнего ареста».

Таким образом, постановление Заводского районного суда оставлено без изменения.

В УМВД по Орловской области напомнили, что другого фигуранта дела о взятке, начальника отдела экономической безопасности Павла Кленышева, уволили из полиции, а вопрос об увольнении Козина будет решаться по итогам расследования уголовного дела.

ИА «Орелград»