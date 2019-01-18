Орловцев бесплатно обучат шугарингу

Озвучена программа профобучения безработных.

Центры занятости населения Орловской области предоставляют государственную услугу по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан. Об этом напомнило областное управление труда и занятости.

Сообщается, что в минувшем году данными услугами воспользовались 1050 безработных граждан, в том числе 128 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и 33 пенсионера. Им была дана возможность бесплатно обучиться востребованной на рынке труда профессии.

В текущем году практика будет продолжена. Группы обучения формируются на базе учреждений профобразования и учебного центра службы занятости. По некоторым специальностям возможно дистанционное обучение. Так, 23, 24, 28 января на базе учебного центра службы занятости стартуют группы парикмахеров, охранников, портных, документационного обеспечения работы с персоналом, маникюра-педикюра, автоматизации по программе «1С: зарплата и управление персоналом» и маникюра с наращиванием ногтей.

«В феврале по направлению службы занятости незанятые граждане будут обучаться автоматизации по программам «1С: бухгалтерия», «1С: торговля», на курсах бухгалтеров, визажистов, операторов котельных, охранников, операторов электронно-вычислительных и вычислительных машин, шугаринга (способ эпиляции с использованием густой сахарной пасты – прим. «Орелград»), флористов, основ предпринимательской деятельности, — добавили в управлении труда.

На базе Орловского техникума сферы услуг организованы курсы обучения по профессиям: повар, кондитер, парикмахер, мастер маникюра. В учебном центре «Агрострой» начнут работу курсы обучения водителей погрузчика, в учебном центре ДОСААФ — водителей категорий С, Д и Е, а в Орловском государственном аграрном университете — сметчиков.

ИА «Орелград»