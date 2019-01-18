Орловец перепутал взрыв петарды с ЧП на ТЭЦ

Трагикомическая история произошла в Ливнах.

О бдительном гражданине рассказало сетевое издание «Уездный город Ливны». Оно сообщает, что ливенец вызвал спасателей из-за «взрыва» на ТЭЦ. Произошло это еще 7 января текущего года. Спасатели были подняты по тревоге по телефонному звонку.

«Звонивший житель с улицы Энергетиков сообщил, что на Ливенской ТЭЦ произошел взрыв, — пишет «УЕ». — Однако когда сотрудники МЧС приехали на место, то обнаружили, что на ТЭЦ все тихо и мирно, а из трубы идет дым».

Впоследствии оказалось, что бдительный ливенец услышал на улице взрыв петарды. Затем выглянул в окно, увидел над энергетическим предприятием «столб дыма» и решил, что ТЭЦ взорвали.

ИА «Орелград»