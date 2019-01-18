СКР рассказал о статистике преступлений против малолетних

Всего накопилось 99 дел, в том числе 12 уголовных за изнасилование малолетних.

Сотрудники СУ СКР по Орловской области повели итоги работы за 2018 год. За прошедший год следователи работали над 99 делами о преступлениях, совершенных в отношении малолетних детей. Анализ показал, что чаще всего дети становятся жертвами преступлений, в том числе и сексуального насилия, в неблагополучных семьях.

«Необходимо по каждому факту выявлять причины, условия совершения преступления и надлежащим образом реагировать, давать соответствующую оценку работе контролирующих органов», — отметил руководитель регионального СКР Анатолий Щуров.

Кроме этого, он также заявил, что в Орловской области на 24% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 19 % сократилось общее количество уголовных дел (с 79 до 64). В суд направлено 29 дел, в том числе два – о причинении тяжкого вреда здоровью, 16 — о преступлениях против собственности, 10 — о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, одна дело – о неправомерном завладении транспортным средством.

ИА «Орелград»